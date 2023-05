Felipe Becari confirma valor de anel de noivado de Carla Diaz e diz que casal tem sofrido ameaças

Becari e Carla Diaz publicaram notas oficiais em seus perfis informando que estão investigados pelo Ministério Público

Júlio Boll

São Paulo – SP

O deputado federal Felipe Becari (União-SP) confirmou o valor que pagou no anel de noivado dado a Carla Diaz. Em conversa com o F5, o noivo da atriz conta que pagou R$ 38.450 na aliança da marca Tiffany&Co. e reforça que está contribuindo com a investigação. Nesta segunda-feira (16), um inquérito foi aberto pelo Ministério Público para investigar uma denúncia anônima contra o casal referente ao anel e à viagem de noivado, em novembro do ano passado, na Itália.



“Estou extremamente confortável e a gente está colaborando com Justiça desde o começo”, conta Becari à reportagem. “São várias coisas acontecendo há muito tempo, tem ameaças de morte, perseguições das mais diversas. Eu, Felipe, estou processando mais de 30 pessoas, já identificadas através de IPs, estamos convictos que teremos novidades nas próximas semanas.”



A expectativa de Becari é que o processo seja arquivado em breve. “Queremos seguir nossa vida em paz como sempre fizemos”, reforça.



Em relação ao anel, que foi citado pelo casal como um dos motivos da denúncia anônima, Becari confirma que enviou a nota fiscal para a Justiça. A assessoria de imprensa e ele mesmo confirmam que se trata de uma aliança da Tiffany&Co com aro em platina com diamantes em cravação de trilho. No site, o modelo com 0,5 de peso em quilates custa a partir de R$ 37,6 mil. “É este modelo, sim, e mandei a nota fiscal e o modelo indicado, porque é objeto do inquérito. Foi R$ 38.450, porque teve juros”, diz Becari.



Sobre a viagem de noivado, que também faz parte do inquérito, o deputado garante que tudo foi pago com ajuda das parcerias obtidas pela atriz. “A viagem praticamente sem custo, sendo 90% de parcerias e temos e-mails comprovando acordos dos hotéis e lugares, em troca das postagens. Está tudo documentado. E a gente trabalha: Carla faz publicidade, eu sou deputado, trabalhamos”, detalha ele.



Nesta segunda, Becari e Carla Diaz publicaram notas oficiais em seus perfis informando que estão investigados pelo Ministério Público, após denúncias anônimas. “Existe um inquérito civil em andamento que corre sob sigilo, confirmou o MP, em nota à reportagem.