Fe Paes Leme revela que já ficou com o irmão de Gio Ewbank 

Durante um bate-papo no ‘PocCast’, elas relembram dos momentos que viveram juntas e da época em que não eram amigas

Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank participaram do podcast ‘PocCast’, apresentado por Rafa Uccman e Lucas Guedez, na última segunda-feira (11). Elas relembraram a época em que não eram amigas, e Fe revelou que chegou a ficar com pessoas da família de Gio para irritá-la, inclusive, com seu irmão, Luca Baldacconi.

Antes de serem grandes amigas, as duas não tinham uma boa relação, pois Giovanna tinha ciúmes de Fernanda com Bruno Gagliasso. “Eu já fiz coisas, eu já fiquei com gente da família só pra ela ficar irritada”, contou Fernanda e a loira acrescentou: “Com o meu irmão”.

“Não, mas não foi só por isso que eu fiquei com ele. Com todo respeito a Rafa, mulher do Luca hoje em dia, ela não tava com ele na época, mas, realmente ele é muito lindo. Eu não fiquei com ele para provocar ela, eu fiquei com ele porque ele é lindo, gente boa e talentoso”, explicou a atriz.

A esposa de Bruno Gagliasso disse que se sentiu traída quando aconteceu: “Quando ele voltou, eu já tinha ficado sabendo que ela tinha ficado com ele na festa, eu falei: ‘Por quê? Por quê você fez isso? Luca, você tá me apunhalando pelas costas’. Eu fiquei numa loucura. E o Luca, imagina, ficou todo: ‘Nossa, Fernanda Paes Leme, maravilhosa'”.

Fe contou que os familiares não compravam a briga entre elas: “O bom é que essa pilha, o irmão da Giovanna, o pai da Giovanna, ninguém entrava nessa pilha dela”.

Gio concordou: “O meu irmão e o meu pai sempre amaram a Fernanda. Ficava meu irmão, meu pai e o Bruno sempre me falando o quanto a Fernanda era legal, interessante, divertida”.

Atualmente, Luca Baldacconi namora a modelo Rafa Consentino e Fe Paes Leme está noiva de Victor Sampaio.