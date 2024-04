Faustão recebe alta de hospital após quase dois meses internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Fausto Silva, 73, recebeu alta do hospital Albert Einstein, onde está internado há quase dois meses, nesta sexta-feira (12). Faustão foi internado no final de fevereiro após apresentar problemas no transplante de rim.

“O paciente seguirá sob as orientações médicas”, diz a nota enviada à Folha de S.Paulo. O apresentador voltou a ser hospitalizado por causa do agravamento de uma doença renal crônica.

A internação ocorreu seis meses após receber um transplante de coração em agosto do último ano. O apresentador estava fazendo diálise (tratamento para suprir o mau funcionamento dos rins) desde dezembro

Em março, Faustão teve de passar por uma embolização para lidar com questões linfáticas que atrasavam a recuperação e visa bloquear a passagem de um fluido, que pode ser arterial, venoso ou linfático, dentro do corpo humano. O vazamento desse fluido pode ser uma das causas para o órgão demorar a funcionar.

Ele ainda foi submetido a sessões de hemodiálise para a adaptação do novo órgão.