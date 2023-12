Faustão diz que teve ‘probleminhas’ após transplante

Faustão, 73, disse que teve “alguns probleminhas” após ser submetido a um transplante de coração em setembro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) –

Faustão, 73, disse que teve “alguns probleminhas” após ser submetido a um transplante de coração em setembro, mas ressaltou que não foi nada relacionado ao procedimento cirúrgico.

Apresentador disse que caiu ao entrar no carro e foi ao chão. “Tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. Duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo [o peso] na outra. A outra [perna] deu uma falhada e fui parar no chão”, contou em entrevista ao podcast O Programa de Todos os Programas.

Faustão ressaltou que esses “probleminhas” atrapalharam sua recuperação, mas já foram superados. “Atrapalhou a fisioterapia, mas já ando de bicicleta e o coração não dá problema. Não tive rejeição alguma [ao transplante]”.

Ele disse não sentir vontade de voltar à TV, mas não descartou possibilidade de apresentar um novo programa.

“Ainda não [estou com saudade], estou bem consciente. Ou você para deixando saudade ou vai insistindo até ninguém te aguentar mais. “Eu trabalhei duas vezes na Record, duas na Band, 33 anos na Globo, trabalhei oito meses na Gazeta e consegui trabalhar em várias empresas. Pode ser [que eu volte]. Tenho que consertar a saúde. Lá para março, tudo bem, talvez eu volte”.