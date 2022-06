Faustão dá almoço para jogadores da seleção, e estilo chama a atenção

O apresentador recebeu craques como Vini Jr. e Rodrygo, ambos do Real Madrid, e o ex-jogador Kaká em sua casa

Fausto Silva, 72, resolveu abrir a sua casa para alguns jogadores de futebol. Ele programou um almoço e recebeu craques como Vini Jr. e Rodrygo, ambos do Real Madrid, e o ex-jogador Kaká.

Porém, o que chamou a atenção foi a roupa de Faustão. Ao usar um look todo preto, tênis de cano alto e jaqueta roxa, além de um óculos escuros espelhado, muitos na internet perceberam que a forma de se vestir dele estava mais estilosa do que a dos atletas, acostumados com vestimentas mais ousadas.

“O Faustão tem mais estilo que todos os jogadores da seleção juntos”, opinou um. “Rodrygo, Kaká, Vini Jr. e Faustão. E adivinha o mais estiloso? Sim, o Fausto”, brincou outro.

Os atletas que jogam fora do país estão em férias e curtindo a vida. Vini, até então, curtia o descanso em Miami enquanto Rodrygo voltou ao Brasil para ver parte de sua família.