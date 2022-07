Fátima recebe aplausos e homenagens em seu último dia no Encontro

Na despedida da apresentadora, diferentes convidados como Tony Ramos, Alexandra Richter, Tati Machado e Ferrugem estiveram presentes

A apresentadora Fátima Bernardes, 59, foi recebida com aplausos de sua equipe e homenagens em seu último dia como apresentadora do programa Encontro (Globo). Nesta sexta-feira (1º), artistas como Tony Ramos, Alexandra Richter e Ferrugem estiveram presentes.

A jornalista começou o programa fora do estúdio e então foi recebida com um corredor de aplausos de sua equipe e plateia. Ao chegar no centro do cenário do programa, a jornalista se emocionou. “Não queria chorar, porque hoje não é um dia triste”, disse.

Ao longo do mês de junho, em que o programa completou 10 anos no ar, diversos artistas passaram pelo palco do Encontro e Fátima recebeu surpresas e relembrou programas anteriores. O anúncio da saída da apresentadora foi feito em meados de abril.

“Ainda bem que eu coloquei um rímel a prova d’água”, brincou ainda a apresentadora em meio às homenagens. “Eu me divirto com os memes, eu gosto. Na hora podemos pensar até que pagamos mico, mas depois é tão bom”, completou.

Patrícia Poeta, 45, vai assumir o Encontro a partir de segunda-feira (4), no lugar de Fátima Bernardes, que passará a comandar o talent show The Voice Brasil. “Feliz com o novo desafio”, comentou Patrícia nas redes sociais, que estará acompanhada por Manoel Soares no programa.