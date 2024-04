Fátima Bernardes vai à primeiro programa fora da Globo e estará no Sem Censura

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Após 37 anos de contrato com a Globo, Fátima Bernardes irá aparecer em uma outra emissora. A jornalista estará no Sem Censura, programa de entrevistas da TV Brasil comandado por Cissa Guimarães, nesta quinta (4).

Ano passado, ainda sob acordo com a emissora, Fátima iria participar do Teleton, do SBT, mas sofreu um acidente e cancelou sua participação. Patrícia Poeta lhe substituiu.

Fátima Bernardes vai falar sobre detalhes da sua carreira e novos projetos, como a ida de forma digital para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho. A apresentadora também tem outros projetos que negocia com a Globo.

O papo vai contar ainda com a participação do cantor Léo Jaime e da narradora esportiva Luciana Zogaib. Ela é foi recém-contratada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para integrar o time de narradores da TV Brasil.

O Sem Censura estreou nova fase no mês passado, e tem conseguido repercussão nas redes sociais com as conversas. Cissa Guimarães é acompanhada por diversos nomes, como Milton Cunha e o influenciador Murilo Ribeiro, o Muka.