Fátima Bernardes se despede e comemora 10 anos do ‘Encontro’

Fátima Bernardes, de 59 anos, iniciou o ‘Encontro’, da TV Globo, com um discurso emocionante. A edição desta sexta-feira (24) foi comemorativa de 10 anos do programa. A apresentadora vai se despedir da atração na semana que vem. Ela comandará a nova temporada do “The Voice Brasil” (TV Globo).

“2566 Encontros. Sim, você aí do outro lado da telinha e eu estamos completando 10 anos juntos nesse horário, nesse espaço. Quantas histórias que nunca vou esquecer. Você certamente também tem os seus momentos inesquecíveis. E é assim porque nós fizemos esse programa juntos. A plateia aqui, o público à distância nos contaram muitos sonhos, realizações”, iniciou Fátima, que aparecia sendo pintada com palavras como “amor”, “família” e “encontro”.

“Quantos temas para debate vocês sugeriram. Aprendemos tanto, vivemos reencontros que pareciam impossíveis. Quanto amor espalhamos, quanto amor recebemos. Não deixamos que a diversidade, o respeito, a luta contra o racismo e pela inclusão de todos saíssem da nossa pauta”, continuou.

“Vimos artistas serem consagrados, novos ritmos de música surgirem, tivemos despedidas também. Nesse palco, eu voltei a dançar. Usamos do humor para enfrentar momentos nem sempre fáceis. Tentamos destrinchar notícias complicadas. Quantos desafios, quantas alegrias, quanta arte já passou por aqui. Nossa luta vai continuar, cheia de fé em todas as crenças que nos levem para um mundo melhor”.

“Quando saí do Jornal Nacional para construir o Encontro, acreditei na nossa parceria para seguir em frente e, no final deste mês, farei o mesmo novamente. Direi um ‘até breve’ sempre acreditando na conexão forte que criamos em tantos anos de convivência”, concluiu a apresentadora.

No programa de hoje, Fátima recebeu Lilian Cabral, Jota Quest, Bráulio Bessa e o parceiro André Curvelo.