Fãs apontam que modelo americana seria novo affair de Anitta

A cantora Anitta viajou para Aspen, nos Estados Unidos, em companhia da modelo e atriz Daniella Grace. Esse fato foi suficiente para que alguns fãs da cantora brasileira começassem a levantar rummores sobre um possível affair entre a dupla. As informações são da IstoÉ.

Anitta também viajou para o estado do Colorado com a editora de moda Janelle Rennè. O intuito da viagem era curtir as férias, depois de a artista brasileira se apresentar no réveillon da Times Square, em Nova York.

O shipp, batizado de Aniella, ficou mais forte, pois Anitta é assumidamente bissexual. Nos últimos dias, a dupla tem aparecido em muitas fotos e vídeos. A brasileira chegou a chamar a modelo americana de “very romantic” (muito romântico), em um dos registros.