Farofa da Gkay terá avião para festa com DJ, drinques e cardápio temático

São Paulo – SP

A tão esperada Farofa da Gkay está mais perto do que nunca. A festa de três dias começa nesta segunda-feira (5) e vai até quarta (7) e já está movimentando as redes sociais com famosos mostrando o clima de descontração dentro do avião exclusivo que os transporta até Fortaleza, no Ceará.

Famosos como Foquinha, Blogueirinha e Pequena Lô apareceram em seus perfis do Instagram mostrando o caminho até a festa. A rainha dos memes Gretchen, que também está indo ao evento, mostrou que o avião repleto de celebridades conta com DJ e drinques.

Segundo a Latam, o Airbus A321, modelo fretado pela humorista, comporta 216 passageiros e recebeu uma adesivagem personalizada para o evento. Além disso, no avião serão distribuídas taças personalizados, drinques de boas-vindas e um bolo para cantar parabéns a bordo.

Os funcionários do voo estarão com uniformes personalizados e será servido um cardápio temático durante o voo que partiu de Guarulhos, em São Paulo, para Fortaleza. “Gkay é uma mulher nordestina que traz à cena grupos sub-representados na nossa sociedade. Por isso, fomos além nesse fretamento”, afirmou Amira Ayoub, head de Marketing da Latam Brasil.