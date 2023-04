Famosos reclamam de nova política do Twitter e se negam a pagar por verificação

Usuários que quiserem ter o perfil verificado deverão obter, por meio de pagamento mensal do serviço de assinatura oferecido pela plataforma

Após Elon Musk anunciar a exigência de pagamento para que as contas no Twitter obtenham o selo de verificação, famosos e celebridades afirmam que não irão pagar pelo serviço. A medida passou a valer a partir do início do mês de abril.



O selo tem como objetivo autenticar perfis de empresas e indivíduos. A rapper americana Doja Cat é uma das pessoas que já está sem o check na rede social.



“Ter um carrapato azul agora significa que há uma chance maior de você ser um perdedor completo e estar desesperado para ser validado por pessoas famosas”, escreveu ela na plataforma.



Outras celebridades e famosos também se recusam a aderir às novas políticas da empresa. Um dia antes da medida ser implementada, o jogador de basquete LeBron James disse que seu selo vai acabar já que ele não iria aderir às novas regras. “Bem, acho que meu azul vai acabar em breve porque, se você me conhece, não vou pagar [por isso]”.



No Brasil, o cantor pernambucano Otto Ferreira foi além e anunciou a saída da rede social por discordar das normas. “Eu estava pensando a algum tempo sobre estar aqui no Twitter ou não, às vezes eu me sentia sem coragem de sair, mas agora analisando de uma forma mais coerente e mais clara e sendo honesto comigo mesmo, este é meu último post, não concordo com suas diretrizes, bye bye”, escreveu.



O biólogo Atila Iamarino criticou a nova gestão e afirmou que pagar pela verificação “é dar credibilidade para os perfis extremos que restauraram, o que reverte todo o propósito da verificação. Não vou pagar pelo check.”