Famosos fazem homenagens para família e comemoram o Dia dos Pais

O Dia dos Pais foi comemorado neste domingo (14); Alguns nomes como, Bruno Mazzeo e Caetano Veloso compartilham mensagens nas redes sociais

Como em todas as datas comemorativas, o Dia dos Pais comemorado neste domingo (14) não passou em branco no perfil de algumas celebridades, que reconheceram a função de seus pais, companheiros e até mesmo a sua própria função de figura paterna na vida de alguém.

Para Bruno Mazzeo, que é filho de Chico Anysio (1931-2012), e pai de João, José e Francisco. Na legenda, ele é sucinto e vai direto ao ponto sobre o que o dia significa para ele. Ele traz duas fotos e uma legenda que corresponde à sequência: “Filho do meu pai + pai dos meus filhos”.

O apresentador Marcos Mion, pai de Romeo, Donatella e Stefano, ressalta que tem muito orgulho de exercer a paternidade. Ele também recebeu um recado dos filhos durante a exibição do “Caldeirão” (Globo) neste domingo. “A gente tem os melhores momentos com você. Você me ensinou tudo o que eu tenho de melhor”, disse a filha. “É essa responsabilidade que mais nos dignifica e da motivação em fazer a vida valer a pena e deixar um legado de inspiração e modelo de comportamento. Parabéns a todos os pais que são presentes. Colocar no mundo é fácil, ser pai é criar e cuidar”, escreveu Mion em seu perfil no Instagram.

Caetano Veloso também deixou sua mensagem para o pai, José Teles Velloso (1901-1983). “Meu pai me ensinou muito mais do que ele próprio imaginava. A gente não festejava dia dos pais. Era invencionice comercialoide americana. Mas, com o passar dos anos, aderimos via Nicinha, que gostava dessas coisas”, começou. “Celebro a lembrança de meu pai Zeca, Zezinho, José, VZ (esta a turma da família entende) com o beijo na boca que ele me deu em meu aniversário.”

O apresentador Luciano Huck também aproveitou para fazer uma homenagem tanto para os filhos como para seu pai. “Ser um bom pai é o maior desafio da minha vida. Sou muito grato a Deus. E ao destino por ter cruzado o meu caminho nesta vida com o de @angelicaksy, encontro, pra mim, sagrado e que abençoa a nossa família. Eva, Beni & Joaquim, a minha vida só faz sentido ao lado de vocês! E como já disse antes, os adultos que vocês se tornarão é o meu maior legado.”

Para o pai, ele diz que sua personalidade curiosa e a vontade de aprender e descobrir o mundo veio dele. “Meu pai, Marcelo, sempre fez da sua curiosidade uma jornada incansável de aprendizado. Se eu conseguir ler 10% do que ele já leu será uma vitória enorme. Te amo, Zé.”

Pais de primeira viagem, Fabiula Nascimento e Emílio Datas comemoram o primeiro aniversário com os gêmeos Roque e Raul, que nasceram em janeiro. “Tem espaço, tem tempo, tem amor tem acalento. O colo desse pai é o mundo. Laços de amor construídos na verdade não se dissolvem nunca. Feliz por nossos filhos. Feliz por ser você”, escreveu a atriz.

A humorista Tatá Werneck postou um registro de Rafa Vitti com sua filha Clara Maria e deixou claro que está com saudades do marido. “Papai Rafa não ganha prêmio de melhor pai do mundo justamente porque sabe que pai bom não merece prêmio. Ele faz porque sabe que tem que fazer. Ele é daqueles pais raros. E nós somos felizes ao lado dele. E estamos com saudade”, escreveu. “Você é o melhor pai de criança, planta e pet. Tudo junto na forma de galã do colágeno. Obrigada por ser meu companheiro.”

Já Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, comemora mais uma data com Gael e Romeu. “Encontrei o parceiro ideal, que sonhava como eu, com mesmos princípios e muito amor pra dar. E assim fizemos o nosso ninho, com dois pais, dois meninos e muito carinho! Eu sei que romantizar na internet é piegas e chega a ser enganoso: ser pai não são só flores! É difícil pra caramba!!! Desafiador… mas o que na vida se conquista sem desafios?”