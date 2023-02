‘Família é mais importante’, diz filha de Regina Duarte ao negar rompimento com a mãe

A atriz disse que as duas podem até não concordar em muitas coisas, como o público sabe, mas acredita que a família é mais importante

O aniversário da atriz Regina Duarte foi celebrado pela filha Gabriela Duarte, também atriz, em uma publicação nas redes sociais na noite deste domingo (5).

Gabriela aproveitou a ocasião para desmentir o rompimento com a mãe, defensora convicta do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e divulgadora de fake news.

“Parabéns mãe. Amo você. E para quem acha que não nos falamos, rompemos, brigamos, taí”, escreveu Gabriela. “Somos e sempre seremos mãe e filha”.

A atriz disse que as duas podem até não concordar em muitas coisas, como o público sabe, mas acredita que a família é mais importante.

“Cada um que cuide do seu CPF”, afirmou.

A filha de Regina Duarte compartilhou fotos ao lado da mãe e dos filhos e também das comemorações do aniversário da atriz veterana.

Em uma de suas últimas polêmicas, Regina foi criticada por publicar nas redes sociais um desenho de um indígena com o texto “a infância desamparada dos yanomami, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe”, em uma suposta ironia em relação à tragédia dos indígenas em Roraima.

Ela também afirmou que os indígenas desnutridos seriam imigrantes da Venezuela e voltou a divulgar fake news sobre vacinas.

“Eu nem acreditei quando li que a senhora escreveu isso”, disse a apresentadora Astrid Fontenelle. “Nem sigo mais… muita decepção. Mas dessa vez a senhora ultrapassou todos os limites, da sanidade à moralidade. É imoral, cruel demais! Não se sensibilizar com a situação dessas crianças é porque a sua humanidade foi embora da sua alma”.