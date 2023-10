Família de Bela e Gigi Hadid sofre ameaças de morte por apoio à Palestina, diz site

A família Hadid, que inclui as supermodelos Bela e Gigi, está sendo ameaçada de morte por causa de seu apoio à Palestina em meio aos conflitos da guerra Israel-Hamas. A informação foi divulgada pelo site americano TMZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Segundo o veículo, todos os membros da família —incluindo o irmão de Bela e Gigi, Anwar Hadid, e seus pais, Mohamed e Yolanda— tem recebido mensagens que os deixaram temendo pela vida. São ameaças que têm chegado via e-mail, rede social e pelo celular.



Além de ascendência palestina, Bela e Gigi têm um histórico de posicionamentos a favor da Palestina. Recentemente, Gigi publicou uma mensagem em que diz ter “profunda empatia” pelos “palestinos lutando pela vida sob ocupação”.



Em sua postagem no Instagram, a modelo lamentou os ataques israelenses à Palestina, e também condenou os ataques do Hamas a Israel. “Ainda que tenho sonhos e esperança para os palestinos, nenhum deles inclui fazer mal a um judeu”, ela escreveu.



Após o posicionamento, diz o TMZ, aumentaram as ameaças à família. O patriarca, Mohamed, considera ir ao FBI, e foi indicado a todos eles que trocassem os números dos telefones, após eles terem sido vazados na internet.