Fafá de Belém é nomeada embaixadora do IPAM

Condecoração é um reconhecimento do trabalho da artista paraense na promoção da Amazônia

A cantora Fafá de Belém foi condecorada com o título de embaixadora do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia). A homenagem foi feita durante o Encontro Anual do IPAM, nesta terça-feira (25/10), no Hotel Fazenda Cabugi, em Alexânia (GO).

A artista paraense recebeu uma placa destacando que sua música, seu canto e sua voz levam a essência da Amazônia e promovem a defesa da região pelo Brasil e pelo mundo.

“Fafá, na minha opinião é a voz da Amazônia, que canta a Amazônia, que nos encanta sobre a Amazônia, sobre o Brasil. Essa voz linda vai nos inspirar a seguir na caminhada”, afirmou o diretor-executivo do IPAM, André Guimarães.

Tendo Fafá de Belém como embaixadora, o IPAM busca ampliar, para seu púbico e a sociedade em geral, a difusão dos conhecimentos e as soluções geradas pelo Instituto em relação a Amazônia e seus Povos.

A nova embaixadora do IPAM se disse honrada. Afirmou que a homenagem será lembrada junto a outros dois momentos da carreira: a Campanha das Diretas Já e o convite feito pelo Vaticano para cantar para o Papa Joao Paulo II.

“Para mim, é uma das maiores honrarias que eu já recebi, vinda de um órgão sério de tamanha importância e credibilidade mundial como o IPAM, que trabalha seriamente pela Amazônia. Fazer parte desse grupo tão seleto de pesquisadores e defensores, para mim é uma consagração de respeito”, disse Fafá de Belém.

A cantora enfatizou que o povo da Amazônia precisa reforçar sua identidade e fortalecer as origens. “Quando eu saí de Belém já ouvia falar de Amazônia com muita inapropriação. Onde estamos nesse processo todos? Onde está a nossa voz. Nós somos únicos e particulares. Temos uma riqueza muito expressiva para sermos olhados como coisa”, defendeu. “Eu trabalho muito pelo nome do meu estado, pela minha região, pelas pequenas comunidades e fico muito honrada e prestigiada em receber essa homenagem, mas também com uma grande responsabilidade em relação a essa luta junto com o IPAM”, completa.