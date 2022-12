Fabio Porchat diz que não foi ele que estragou Natal de Gkay

Influenciadora digital disse que está cansada de ser alvo de piadas

O humorista Fabio Porchat disse em vídeo publicado em sua conta oficial de Instagram, nesta segunda-feira (26), que mandou uma mensagem para Gkay após a também humorista dizer que chorou com as piadas feitas por ele.

A polêmica começou quando Porchat disse no prêmio Melhores do Ano 2022, do Domingão com Huck, que o apresentador Jô Soares preferiu morrer ao entrevistar Gkay. “Foi por isso que ele preferiu nos deixar. Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay na frente dele, Tata?'”, falou no programa.

No vídeo, o apresentador se defendeu das críticas e disse que não estragou o Natal dela, mas que data foi ruim pelo ano dela. “A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim e virou motivo de chacota. Fez um filme que foi fracasso de público e de crítica”, começou.

“Tem um monte de notícia dizendo que ela maltrata as pessoas, a produção e os funcionários. Relatos de atores e comediantes dizendo que ela é insuportável e que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela ser miserável”, complementou.

Porchat ainda falou que interrompeu as férias para se pronunciar sobre o assunto e que não tem nada de agressivo na piada feita por ele. O ator ainda disse que chegou a mandar uma mensagem para a humorista, mas que não pediu desculpas pois “não se pede desculpas por uma bobagem dessas”.

“Não tem nada de humilhante, mas sim um acúmulo de coisas. E ninguém sabia que ela estava nesse poço para explodir”, afirmou.

Ao final, o ator disse que está tentando “pegar a narrativa de volta” e que deseja um ótimo final de ano para ela.

O pronunciamento de Fabio vem após Gkay postar em seu Twitter que está cansada de ser alvo de piadas e que as falas a chatearam. “Não sei o que fiz para as pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro”, publicou.