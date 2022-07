Fábio Assunção reflete sobre o Brasil após período isolado

O ator está em um spa no bairro de Itaipava, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e agradeceu pela paz que encontrou

Na noite do último domingo (10), Fábio Assunção fez uma publicação em seu Instagram para falar sobre o período que está passando em um spa, e desabafou sobre a situação atual do Brasil.

O ator está em um spa no bairro de Itaipava, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e agradeceu pela paz que encontrou: “Meu agradecimento imenso à paz e à saúde que encontrei, mais uma vez, neste canto tranquilo. É preciso sair do tumulto das notícias que escancaram a maldade, respirar e voltar com força”.

“Eu sei o quanto está sendo duro pra todo brasileiro, até aos que pensam estar se dando bem. Sem afeto coletivo, tudo não passa de um instante rápido e privado de gozo, que sempre terá seu fim. O Brasil seguirá escrevendo sua história com tintas vibrantes. (A foto chegou a mim sem aviso. Achei boa). Sempre é hora de deixar o acanhamento de lado e pulverizar solidariedade”, acrescentou sobre a realidade do país.

“Essa gente, nas redes gritam, no privado se disfarçam dissimuladamente de bondade, mas ardem em ressentimentos e dores, por não serem nada além de suas armas de fogo. Seres que adoram um falo na mão. Que venha esse semestre, com nossos corações regendo, uma orquestra de vozes brilhantes. Mente limpa!!! Paz de espírito!! Epa!!! Um amanhã recarregado de energia!!!”, finalizou.

Recentemente, o ator contou que ganhou 10 quilos para viver seu personagem na série “Desalma”, do Globoplay, saindo dos 69 kg que havia conquistado para viver um homem com câncer na série “Fim”.