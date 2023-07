Ezra Miller se pronuncia pela primeira vez após acusação de assédio

Em junho de 2022, a mãe da suposta vítima acusou o ator de agir de forma inadequada, além de ter assediado sua família

Ezra Miller, estrela de The Flash, resolveu se pronunciar pela primeira vez depois que uma medida protetiva contra ele, emitida em Massachusetts após acusação de assédio a uma criança não-binária de 12 anos, foi suspensa. Em junho de 2022, a mãe da suposta vítima acusou o ator de agir de forma inadequada, além de ter assediado sua família.

O ator, que usa pronomes elu/delu e se identifica como não-binário, nunca tinha enfrentado acusações criminais. “Estou encorajade com o resultado de hoje e muito grate neste momento a todos que estiveram ao meu lado e procuraram garantir que esse uso indevido do sistema de ordem de proteção fosse interrompido”, escreveu Ezra, por meio de um comunicado publicado no Instagram, no final da noite de sexta-feira, 30.

E continuou: “As medidas protetivas visam dar segurança a indivíduos, famílias e crianças que estão em perigo. Eles não devem ser usados como armas por aqueles que buscam atenção ou fama através de tabloides, ou por quem busca algum tipo de vingança pessoal quando há pessoas em verdadeira e extrema necessidade desses serviços. (Acusações) Foram injustas e feitas de forma intencional por um indivíduo que, segundo os fatos, tem um histórico de ações manipuladoras e destrutivas”.

Ezra Miller também criticou a cobertura da imprensa sobre o incidente: “Imploro aos membros da mídia que espalharam falsas alegações de forma imprudente e falharam em relatar com precisão a verdade e o contexto desta história, que se mantenham em um padrão mais alto e reservem um tempo para encontrar os fatos, em vez de perseguir os cliques”.

“Quero que todos saibam que continuo fazendo o meu melhor para preservar meu próprio bem-estar e o que posso para reverter os danos colaterais que esta provação trouxe sobre mim e aqueles próximos para mim”, finalizou o ator.

A advogada de Ezra, Marissa Elkins, chegou a afirmar que todos os encontros do ator com a criança foram supervisionados pela mãe, e que Miller “nunca esteve sozinho com a criança e, nunca interagiu com ela após dois breves encontros que ocorreram na presença de vários outros adultos”.

Ezra compareceu a audiência no Tribunal Distrital de Greenfield na sexta-feira, e ouviu do juiz a ordem de suspenção da medida protetiva, que estava prevista para expirar neste sábado, 1º.

De acordo com o Deadline e com a advogada Marissa, a mãe da criança não compareceu ao tribunal. Após a suspensão, Ezra Miller usou suas redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre o caso.

