Ezra Miller se declara inocente após acusação, mas pode pegar até 26 anos de prisão

Astro de ‘The Flash’ é investigado por roubo de bebidas alcoólicas nos EUA

O ator Ezra Miller, 30, conhecido por seus trabalhos em “The Flash” e “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, se declarou inocente após acusações de roubo em Vermont, nos EUA. O artista compareceu, acompanhado de um advogado, virtualmente a uma audiência do Tribunal Superial do Estado de Green Mountain, nesta segunda (17).

Segundo o site Deadline, o ator ainda pode ser condenado à pena máxima de 26 anos de prisão, além de uma multa. Em maio, ele foi acusado de invadir a casa de seu vizinho em Vermont, Isaac Winokur, e roubar garrafas de vinho enquanto ele não estava em casa -as garrafas seriam avaliadas em US$ 900, cerca de R$ 4.700.

Em meio ao processo judicial, a defesa do ator concordou que ele não faria nenhum tipo de contato com o vizinho. Além disso, ele já foi acusado de tentar asfixiar uma mulher na Islândia em 2020, assediar uma mulher alemã chamada Nadia, hospedar três crianças e sua mãe em uma fazenda com armas e chegou a ser preso algumas vezes no Havaí este ano.

Após todas as polêmicas e acusações, o ator quebrou o silêncio em agosto e falou sobre seu comportamento nos últimos dois anos. Em um comunicado enviado ao site Variety, ele afirmou que passa por um momento de crise e assegurou já estar buscando tratamento.

“Tendo passado recentemente por um período de crise intensa, agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo”, diz o texto. “Quero pedir desculpas a todos por ter alarmado e chateado com o meu comportamento passado.”