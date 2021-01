Ex-mulher de Rodriguinho relata aos prantos agressões sofridas pelo cantor

PUBLICIDADE

A ex-mulher do cantor Rodriguinho, Nanah Damasceno, publicou uma série de vídeos em seus stories acusando o pagodeiro de tê-la agredido na festa em que estavam. Segundo o relato postado na noite de ontem (21) pela cantora e digital influencer, Rodriguinho já a agrediu fisicamente outras vezes. “É essa b* que ele é, é esse lixo”, desabafou Nanah aos prantos.

“Gente, eu estava na festa da Heloísa com os meus filhos e eu cansei de esconder o filho da p* que o Rodrigo é! Ele é um d*, foi um abusador, tive um relacionamento abusivo durante anos, eu não sei o que deu nele, o que ele viu, mas ele me bateu dentro da festa”, contou Nanah Damasceno, sem conseguir conter as lágrimas.

“Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes. Esse é o Rodriguinho de vocês. Eu fui mulher pra c* para aguentar um cara desse durante anos”. Nanah Damasceno começou a ficar emocionalmente alterada enquanto relatava o acontecido. De acordo com a cantora, ela passou pelo divórcio de forma tranquila para não prejudicar Rodriguinho.

“Quando eu me separei, eu me separei da melhor forma, para ele ficar bem, não queimar ele no Brasil inteiro. Só que é essa bosta que ele é, é esse lixo, esse é o Rodriguinho, um abusador filho de uma p*”, completou Nanah. A cantora deletou os stories em que fazia a acusação ao ex-integrante do grupo Os Travessos, entretanto, o relato está circulando nas redes sociais. Veja o desabafo da cantora e, em seguida, os comentários dos internautas.

Separação

Nanah Damasceno e Rodriguinho anunciaram a separação no último dia 10 de janeiro, através de uma publicação no Instagram. “Bom gente, há muito tempo vocês me perguntam sobre mim e o Rodrigo e agora resolvemos falar. Sim estamos separados há um ano, mas independente de qualquer coisa somos uma família”, escreveu a cantora na legenda. Rodriguinho repostou a foto de Damasceno, acrescentando “Bom, gente… é isso”.

O cantor Rodriguinho não se posicionou sobre as acusações em suas redes sociais, mas bloqueou os comentários de todas as suas publicações no Instagram. Procurada pelo BHAZ, a assessoria de imprensa do cantor disse não ter um posicionamento oficial até o momento. Tão logo a equipe do cantor se manifestar, esta matéria será atualizada.