Ex-mulher de Latino revela traições dele e filhos fora do casamento

A modelo Rayanne Morais comentou sobre os acontecimentos no casamento com o ex, e ainda o chamou de “mau caráter”

Ex-mulher do cantor Latino, 49, a modelo Rayanne Morais, 33, fez declarações fortes nas redes sociais contra o artista. Segundo ela, dois dos filhos dele são frutos de uma traição. Ela ainda o chamou de “mau caráter”.

Tudo começou depois que Latino comentou uma publicação de uma página nas redes sociais que abordava sobre uma polêmica. Nela, a empresária Sylvia Goulart acusava Rayanne de ser pivô do fim do casamento do ator Victor Pecoraro com a blogueira Renata Muller.

Porém, o comentário de Latino com duas carinhas de vômito chamou a atenção da própria Rayanne, com quem ele se relacionou entre 2011 e 2015. A modelo não deixou por menos e resolveu soltar os cachorros para cima do ex na publicação.

“Vai cuidar dos seus filhos [cita nominalmente cada um], que são frutos da sua traição comigo. Aliás, esse foi o motivo da separação. Que bom que a matemática é exata, senão poderia inventar mais uma das suas mentiras. Mau caráter”, publicou. Procurado, Latino, pai de dez, ainda não havia respondido as solicitações.