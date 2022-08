Ex-marido de Britney Spears é preso sob suspeita de roubar pulseira nos EUA

Segundo o site PageSix, o registro de prisão de Alexander aponta acusações de roubo e compra/recebimento de propriedade roubada

Jason Alexander, 40, ex-marido da cantora Britney Spears, 40, foi preso na Califórnia, nos Estados Unidos, por suspeita de ter roubado joias de uma casa, em 2016. Por conta dessa acusação, ele foi transferido para um presídio do condado de Napa na terça-feira (16), após terminar sua sentença de 60 dias de prisão no condado de Ventura por perseguir a cantora.

Segundo o site PageSix, o registro de prisão de Alexander aponta acusações de roubo e compra/recebimento de propriedade roubada. O TMZ afirma que ele teria roubado uma pulseira de US$ 2.000 (R$ 10,4 mil na cotação atual) de uma mulher que o hospedou por algumas semanas em sua casa, em 2015. Ele teria penhorado a joia, de acordo com a publicação.

Apesar da prisão, Alexander ainda enfrentará uma audiência sobre o caso em novembro, a fiança estipulada para ele seria de US$ 20 mil (R$ 103 mil), mas não foi paga até o momento.

Alexander foi casado com Britney por cerca de 55 horas, em 2004, até que um pedido para anular a união foi feito. Em junho deste ano, ele foi detido ao invadir horas antes o local onde aconteceu o casamento da cantora com Sam Asghari, 28. “Ela é minha primeira esposa, minha única esposa. Eu sou seu primeiro marido. Estou aqui para estragar o casamento”, gritava ele.

Além de cumprir 60 dias de prisão pela invasão, o juiz também concedeu à cantora uma medida protetiva que impede que Alexander se chegue a menos de 100 metros de Britney, com validade até 11 de agosto de 2023. Britney também já foi casada com Kevin Federline, de 2004 a 2007, com quem tem dois filhos.