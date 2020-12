Ex de Ronaldinho Gaúcho conta que ele mandou mensagem para ela da prisão

Preso no Paraguai e com saudades da ex, Ronaldinho Gaúcho mandou uma mensagem para Priscilla Alves Coelho, que foi uma de suas noivas quando formavam um casal trisal com Beatriz Souza. “Até estrenhei, não nos falávamos desde o fim do relacionamento. Ele me mandou uma mensagem, quis saber como eu estava. Também quis saber dele lá. Não falamos sobre o processo”, conta a especialista em marketing digital, de 34 anos.

Além dessa recaída Priscilla conta que o jogador mandava canções de pagode que ele escrevia, e que uma das composições de Ronaldo, escritas com os pagodeiros Diney e Tiee, e gravada pelo grupo Pique Novo, teria sido feita para ela. “Não foi só uma, foram várias. Essa em específico falava das nossas idas e vindas, de quando ele queria que eu fosse morar com ele’, revela ela.

Priscilla espera que a união estável de seis anos seja reconhecida pela Justiça. Além da pensão compensatória de R$ 100 mil por mês que foi ajuizada, a ex-noiva de R10 quer parte dos bens que ele conquistou após o início do relacionamento entre ela, ele e Bia: “Esse levantamento está sendo feito. Mas posso dizer que pelo menos 95 imóveis foram adquiridos nesse período. Salas comerciais, coberturas, casas…”, diz, sem dar detalhes de valores.