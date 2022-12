Ex- BBB Paulo André rebate críticas que recebeu de filha de Romário na Farofa da Gkay

Atleta foi chamado de ‘marrento’ e ‘metido’ por Dada Favatto por atitude em festa

O atleta e ex-BBB Paulo André se manifestou em seu perfil oficial do Instagram, nesta quarta-feira (7), as críticas que recebeu de Dada Favatto, filha do ex-jogador de futebol Romário por comportamento na Farofa da Gkay.

A influenciadora digital escreveu em sua página do Twitter que “o mundo dos instas de fofoca estão descobrindo que o PA (apelido do atleta) saiu do BBB outra pessoa, totalmente antipático e com a marra do tamanho do mundo.” Ainda afirmou que Paulo André seria “metido”.

O atleta rebateu as acusações e disse que é tímido e, por isso, ficou em um canto da festa quando chegou. “Se eu tratei ela com ‘frieza’ e depois ‘mudei’, é porque fui me soltando com as pessoas que conheci no local. Cheguei e fiquei no meu canto, como faço a maioria das vezes, e ela não se apresentou como filha do Romário e ninguém veio me ‘alertar’ disso no momento”, afirmou.

O ex-BBB ainda esclareceu que interage mais quando conhece as pessoas. “Eu sempre fui muito na minha. Sou tímido, não bebo, fico mais de canto”, completou.

Com a repercussão, Dadá postou um vídeo no Instagram e disse que PA mandou mensagem para ela pedindo desculpas. “Nada que um pedido de desculpas não resolva”, disse.