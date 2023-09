Ex-BBB é preso em bairro nobre do Rio de Janeiro

Ele estava portando um revólver calibre .32 e oito munições do mesmo calibre, escondidas no banco de trás do carro

Campeão do Big Brother Brasil 7, Diego Alemão foi preso na madrugada desta terça-feira no Leblon, bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro, por porte ilegal de arma de fogo. Policiais Militares receberam a denúncia de “um homem aparentemente alterado” na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema. Testemunhas reveleram ao g1 que ele estava no meio da rua dizendo que efetuaria disparos, apontando a arma para todos na região. Depois, ele pegou um táxi em direção à Barra da Tijuca, e foi interceptado pelos policiais na Avenida Delfim Moreira, ainda na Zona Sul. Ele estava portando um revólver calibre .32 e oito munições do mesmo calibre, escondidas no banco de trás do carro. Aos PMs, Diego primeiro disse que a arma não era dele nem do taxista. O motorista, porém, afirmou que viu o revólver na mão do ex-BBB quando parou o táxi para o embarque. Alemão foi levado para a 12ª DP, em Copacabana. De acordo com a TV Globo, a fiança foi estipulada no valor d eR$ 4 mil.