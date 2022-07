‘Estou com você’, diz Boninho após saída de Ana Furtado da Globo

Após 26 anos, a apresentadora decidiu deixar a emissora; O anúncio foi feito por ela através de suas redes sociais

O diretor de televisão Boninho, 60, que trabalha na rede Globo no comando de grandes programas como o Big Brother Brasil, repercutiu a saída de sua esposa, a apresentadora Ana Furtado, 48, da emissora. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (11).

“Ana Furtado, estou 100% com você! Apoio sua decisão. Você vai voar sempre! Siga seu caminho”, escreveu o diretor na legenda da publicação. Ele compartilhou a foto e o texto da esposa e, nos comentários, fãs e famosos demonstraram apoio à decisão da apresentadora.

“Muita luz nos seus novos caminhos e sonhos Aninha”, escreveu a atriz Jeniffer Nascimento. “Ana, querida, seja feliz e estarei sempre te admirando e torcendo pro seu sucesso! Você é incrível!”, disse Claudia Mota. “Vocês são lindos juntos”, escreveu um internauta.

Furtado anunciou a sua saída da emissora após 26 anos de casa. Ela, que recentemente participou do quadro ‘Dança dos Famosos’, do Domingão com Huck, fez um longo texto publicado em seu perfil no Instagram comunicando a decisão. Ana garantiu que foi uma resolução tomada em conjunto e chamou de “parceria feliz” a sua relação com a casa.

“Escolhi passar por tudo isso e fechar esse ciclo para me despedir. Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora. Agradeço demais essa empresa que tanto me deu e que não apenas respeitou esse desejo, mas se mostrou de portas abertas para futuros projetos. Chegou a hora de seguir. De colocar novos sonhos em prática. Sigo feliz… Nos vemos em breve”, escreveu.