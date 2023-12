Equipe de Beyoncé não descarta shows da cantora no Brasil em 2024

Equipe afirma que a conexão da cantora com o Brasil ainda não acabou. Porém, também não há confirmação da possibilidade de shows no país

Folhapress

São Paulo – SP

A equipe de Beyoncé não descarta a vinda da estrela pop ao Brasil em 2024. A declaração foi dada pela assessora da cantora, Yvette Noel-Schure, e por Justina Omokhua, vice-precisente da produtora Parkwood Entertainment, em entrevista ao Fantástico, que foi ao ar no domingo, dia 24.

As duas afirmam que a conexão da cantora com o Brasil ainda não acabou. Elas, porém, também não confirmam a possibilidade de shows no país.

Beyoncé surpreendeu os fãs brasileiros ao aparecer no evento de pré-estreia do documentário “Renaissance: A Film by Beyoncé”, na quinta-feira passada, em Salvador.

Enrolada numa bandeira do estado da Bahia, ela agradeceu o carinho dos fãs brasileiros. “Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. ‘Renaissance’ é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia”, disse.

A estrela pop falou com o público durante uma edição do “Club Renaissance”, festa criada a partir do seu álbum mais recente, “Renaissance”, que deu origem à turnê retratada no documentário. O evento, que contou com a presença de 3.000 pessoas, foi organizado pela Parkwood Entertainment, empresa da cantora, junto da TV Globo.

Foi a primeira vez que a cantora veio ao país em uma década. Sua última aparição ocorreu em 2013, quando participou do Rock in Rio e fez uma série de shows em Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rumores da vinda da cantora ao país no próximo ano circulam desde o começo deste mês. Em entrevista à rádio BandNews FM, o presidente da São Paulo Turismo, a SPTuris, Gustavo Pires, disse que a equipe de Beyoncé está negociando a realização de shows em São Paulo no ano que vem.

Segundo Pires, as apresentações da estrela do pop na cidade não estão garantidas e dependem da vontade da cantora de fazer uma turnê internacional. Mas as conversas já estão acontecendo, ele afirma.