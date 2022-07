Entenda a rixa entre Anitta e Melody, que envolve autora de hit de Ariana Grande

Cantora de ‘Envolver’ diz que artista adolescente plagiou ‘Positions’, hit da americana, em sua música ‘Assalto Perigoso’

As cantoras Anitta e Melody continuam se digladiando nas redes sociais, em rixa que acumula acusações mútuas e agora envolve até atores internacionais. Isso porque a cantora de “Envolver” acusou a adolescente de plagiar a música “Positions”, hit da americana Ariana Grande, em “Assalto Perigoso”, espécie de versão não autorizada, com letras em português e em ritmo de pisadinha, com a qual Melody acumula dezenas de milhões de visualizações.

Anitta e Melody, que acumulam desentendimentos nos últimos anos, voltaram a se atacar no último fim de semana, quando a mais velha citou a mais nova em resposta a uma usuária no Twitter. A seguidora de Anitta estava criticando o posicionamento da artista -que está ao lado de Lula mesmo dizendo que não é apoiadora do Partido dos Trabalhadores-, citando que o presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, compartilhou uma publicação da cantora pedindo que o PT não usasse sua imagem em campanhas.

“Não não meu amor… isso se chama falem bem ou falem mal mas falem de mim. Não vê a melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato serio e profissional… mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado brigando sozinha”, escreveu Anitta.

Logo depois, Melody, que tem 15 anos de idade, respondeu à voz de “Girl from Rio” em uma série de vídeos, dizendo que “quem está citando meu nome é ela, quem não tira o meu nome da boca é ela”. A adolescente disse até que Anitta “copiou” o carro dela -uma Lamborghini rosa avaliada em mais de R$ 1 milhão que ela ganhou em seu úlitmo aniversário.

“Onde ela vai, fala de mim. No podcast, no programa de televisão, no Twitter, copia o meu carro e depois eu que fico arrumando picuinha com ela. Ela fala de mim, eu respondo, e aí as pessoas acham que sou eu que faço a briga. Engraçado”, disse Melody.

Ela também rebateu as críticas de Anitta de que seu trabalho não seria “sério e profissional”, e cutucou o sucesso internacional do hit “Envolver”. “Como assim não é profissional? Quem é que está em top 1 no Brasil agora? Ela estava em top 1 global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa. Aquilo ali era muito dinheiro investido. Então olha só, o meu trampo não tem isso de adicionar dinheiro assim, é tudo natural. Se não fosse profissional, não estaria em primeiro lugar.”

Melody ainda provocou Anitta a fazer uma música que chegue ao topo das mais ouvidas do país -assim como ela conseguiu o feito recentemente. “Mulher, em vez de você ficar aí falando que meu trabalho não é profissional, pega a minha música como exemplo. Faça uma música melhor que a minha e bate top 1 assim como eu”, disse.

Anitta então voltou ao Twitter para responder Melody, citando a faixa “Assalto Perigoso”, da adolescente, que é uma adaptação de “Positions”, de Ariana Grande. “Eu conheço os compositores da música q tu bateu top 1 mana. Acho q vc não conhece eles ñ pq a música é da ariana grande no caso né… mas fica tranquila q eu não mostrei pra eles se ñ… agora faz um falsete cantando o nome do Lula so de brinks aí pa nós que aí tu vira notícia “, ela escreveu.

A rixa entre as duas chegou até Nija Charles, uma das autoras de “Positions”, depois que fãs de Anitta fizeram campanha no Twitter para que a gravadora de Ariana Grande tivesse conhecimento da música de Melody. No Spotify, “Assalto Perigoso”, que tem mais de 45 milhões de reproduções, lista como compositores apenas Bella Angel, que é irmã de Melody, sem citar nenhum dos oito compositores creditados em “Positions”.

No Twitter, Nija Charles, coautora de “Positions”, reagiu à publicação de um dos fãs de Anitta acusando Melody de plágio. Ela escreveu apenas “agora espera aí”.

A resposta de Melody veio em oito nos tuítes, nos quais ela chama Anitta, que tem 29 anos, de “uma senhora de quase 40 anos”, que teria colocado “uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político pra engajar”. “Outro detalhe: tá tão grande lá fora, que tem tempo pra tá postando no Twitter sobre assuntos que não tem respaldo algum pra comentar. As suas polêmicas nao fazem você [sic] seriedade pra comentar certos assuntos, Anitta”, escreveu a cantora.

Melody também escreveu que se “Assalto Perigoso” fosse retirada do ar, “já sabemos de onde veio”. Ela ainda relembrou um desentendimento mais antigo entre as duas, desta vez envolvendo a música “Faking Love”, que integra o último álbum de Anitta, “Versions of Me”.

Na ocasião, Melody afirmou em um podcast que lançaria uma música em colaboração com Anitta. A tal parceria, na verdade, era uma versão de “Faking Love”, chamada “Fake Amor”, em que Melody usava batidas de pisadinha e encaixava trechos de sua voz, cantando em português, com os vocais originais de Anitta, em inglês.

A cantora da música original desautorizou a versão, e Melody publicou um vídeo, em dezembro do ano passado, chorando e comentando o fato. “Tive que tirar a música de todas as plataformas” ela disse, na época. “Fiz a música parecida com ‘Assalto Perigoso’. É um remix. Coloquei a voz dela, da Anitta, e o remix em cima. E a gravadora não quis deixar eu postar. Ontem, quando postei, eles me mandaram um e-mail pedindo para eu apagar. Eu super entendo. Tentei tirar a voz dela, a imagem dela, mas gente, sério…”

Sobre a “parceria” desautorizada em “Fake Amor”, Anitta disse que “música não é bagunça e internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros”. A carioca também citou o pai de Melody, o produtor MC Belinho, que lançou a filha na carreira musical quando ela tinha 8 anos e ficou conhecida pelos falsetes. Ele, aliás, chegou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo após acusações -na época, endossadas por Felipe Neto- de que estaria sensualizando a menor de idade.

“Então, pai da Melody, ADOREI a versão, achei divertida a estratégia de marketing pra bombar com meu nome e me forçar a autorizar (…) mas a burocracia infelizmente (ou felizmente) ainda deve ser respeitada. Para proteger o direito dos artistas e suas criações”, disse Anitta na ocasião.

No último fim de semana, Melody disse que Anitta “diz que abre portas pra artista pequeno, mas sempre que pode faz um papelão com relação a mim né?”. “A correria que a sua gravadora fez pra barrar a ‘Fake Amor’ só pq o brasil abraçou a música mais que a original vc não conta né?”, escreveu a mais jovem.

Depois das alfinetadas do último fim de semana, a música “Assalto Perigoso”, a versão de Melody para “Positions”, de Ariana Grande, foi retirada do serviço de streaming Apple Music. Retirada do YouTube, a música reapareceu nas plataformas de vídeos em publicação desta segunda (18) e continua online no Spotify.