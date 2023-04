Empresário abandona gerenciamento de carreira de Jonathan Majors após acusação de violência doméstica

Majors foi preso no dia 25 de março por conta de uma suposta briga doméstica com uma mulher

O empresário gerente da carreira de Jonathan Majors rompeu o contrato com o ator. De acordo com informações do Deadline, o administrador de talentos da Entertainment 360 cuidava do agenciamento do artista por vários anos. Três semanas atrás, Majors foi preso em Nova York ao ser acusado de violência doméstica.



Ainda de acordo com o Deadline, não é somente a Entertainment 360 que encerrou o vínculo com o ator de “Vingadores”: a The Lede Company, que administrava a parte de relações públicas de Majors, também o abandonou no mês passado.



O rompimento da Entertainment deve-se ao comportamento pessoal do ator, conforme apurado pelo Deadline.



Majors foi preso no dia 25 de março por conta de uma suposta briga doméstica com uma mulher de 30 anos, que não teve seu nome divulgado. A vítima foi levada ao hospital com “ferimentos leves na cabeça e no pescoço”, segundo as autoridades. No dia 8 de maio, está marcada uma audiência em que Majors responderá pelas acusações de assédio e agressão.



Nas telas, o ator ficou conhecido por viver Kang na série “Loki” e nos filmes de “Homem-Formiga”.