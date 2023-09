Em especial na Globo, Sandy vê apresentação com Michael Jackson pela 1ª vez

Em conversa com Pedro Bial, Sandy percorre pela infânci e detalha sentimentos que ela tem hoje sobre o desenvolvimento ao meio a tanta fama

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

O Som Brasil dedicado a cantora Sandy Leah, que vai ao ar na próxima quarta-feira (6) na Globo, fará com que a cantora veja pela primeira vez uma apresentação que fez com o cantor Michael Jackson (1958-2009). Bial conseguiu um vídeo inédito da apresentação, considerado uma lenda urbana até os dias de hoje. Sandy era pequena e não tinha registros do encontro.

A conversa de Pedro Bial com Sandy percorre pela infância, detalhando os sentimentos que ela tem hoje sobre o desenvolvimento ao meio a tanta fama, como adolescência, família, casamento e maternidade. Sandy vai mostrar artigos raros de sua carreira, que jamais foram vistas na televisão antes.

Entre os itens raros da dupla com Júnior Lima que serão exibidos, estão o troféu dado por Lima Duarte à dupla, durante o programa Som Brasil, em 1989; discos de ouro; um sapatinho que Sandy usava quando tinha entre 7 e 8 anos, idade em que lançou o primeiro álbum com Junior, intitulado Aniversário do Tatu; além de figurinos dos shows ao vivo no Maracanã, em 2002, e no Rock in Rio, em 2001.

Sandy também falará porque se separou do irmão Júnior Lima, em 2007. “Lá atrás, a gente achava que ia cantar juntos para sempre, mas houve uma necessidade dos dois de viver caminhos individuais, porque achamos que já tínhamos experimentado tudo o que poderíamos juntos. E essa decisão aconteceu de forma simultânea para os dois, quase que de um jeito mágico”, explica a cantora.

Por fim, o especial resgata ainda encontros internacionais, como com Coldplay, no show em São Paulo; e a vez em que Sandy, ainda criança, participou da coreografia em linguagem de sinais num show de Michael Jackson. A única recordação que a cantora tinha do momento era uma foto de baixa qualidade na internet. No programa, ela assistirá o vídeo da apresentação pela primeira vez.

Além de abrir o coração e detalhes da vida, Sandy apresenta versão intimistas de alguns sucessos, como Quando Você Passa (Turu Turu), Aquela dos 30, Pra Me Refazer, Tudo Teu, Respirar e outras, além de Yellow, do Coldplay.

Ao lado de Xororó, Sandy mostra Me Espera; e com Lucas Lima, seu marido, Areia. Em Você Pra Sempre (Inveja), a cantora conta com a participação especial do pianista Amaro Freitas, num cenário ao pôr do sol. Agnes Nunes completa as participações ao cantar De Cada Vez com Sandy.

O Som Brasil – Sandy vai ao ar por volta das 23h, logo após “Todas as Flores”, na Globo.