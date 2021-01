Em entrevista, Anitta revela que suas partes íntimas tem odor de “algodão doce”

PUBLICIDADE

A cantora Anitta conversou abertamente sobre sexo com o apresentador Luis Torres que conta com um canal oficial no YouTube. A poderosa revelou várias coisas íntimas, inclusive, que já transou com uma amiga depois ficar bêbada.

Estávamos muito bêbadas na noite anterior”, revelou Anitta. “Ela ainda é minha amiga, mas a gente nunca mais falou sobre isso, nunca mais aconteceu”, disse.

Sobre as coisas que ela utiliza antes de um encontro, Anitta explicou sobre um lubrificante que tem odor de algodão doce: “Quando o amiguinho entrar vai ficar lubrificado. Não seca nunca. Está sempre molhado. Pode usar com cheiro, com sabor… De morango, sabe? Algodão doce… é o meu. É perfeito”, disse a cantora.