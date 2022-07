Éder Militão desabafa após nascimento da filha

O zagueiro do Real Madrid publicou uma carta aberta à menina em suas redes sociais após ser alvo de muitas críticas

Éder Militão, 24, resolveu se manifestar nesta segunda-feira (11) um dia depois do nascimento da filha Cecília. O zagueiro do Real Madrid publicou uma carta aberta à menina em sua rede social após ser alvo de muitas críticas por conta do fim conturbado do seu casamento com a modelo Karoline Lima, 26. A separação foi anunciada dias antes do parto da também influenciadora, que no mês passado o acusou de deixá-la sozinha para curtir baladas em Miami, Estados Unidos.

“Cecília, eu quero que você me ensine a ser o melhor pai que poderia ter! Agora não importa se vão ou não me achar um bom pai, porque você chegou para sentir o meu desejo mais sincero. E é isso que me importa”, começou ele no texto da legenda do vídeo.

Quando estou em campo, independente do placar, só Deus sabe o tamanho do esforço que faço para me superar e não decepcionar ninguém. Dessa vez, quem precisa saber o quanto me dedico sou eu e você. Ser seu pai e ter você como a maior vitória da minha vida antes de todas as outras será mais especial com você torcendo por mim! Quero ser seu ídolo!”, continuou Éder Militão que em nenhum momento se referiu à Karoline Lima.

O zagueiro fez questão de deixar registrado que a publicação é para ser lida pela filha daqui alguns anos e reforçou que a bebê é a única coisa que importa para ele “E farei o máximo que puder, pequena. Meu compromisso está nessa carta que um dia você vai ler e vai ser . Que Deus te proteja! Bem-vinda ao mundo, minha Ceci!”