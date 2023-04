‘É bom ter uma vida civil’, diz musa do cinema na década de 1990 sobre abandono da carreira

Fonda conversou rapidamente com um paparazzi a serviço do diário britânico Daily Mail e descartou a possibilidade de retomar a carreira

Desde que abandonou a carreira há mais de 20 anos, a atriz Bridget Fonda, 59, raramente aparece em público. No último final de semana, a neta do ator Henry Fonda, filha do ator Peter Fonda e sobrinha da atriz Jane Fonda foi flagrada no estacionamento de um aeroporto de Los Angeles, Estados Unidos, e disse que não tem intenção de voltar ao estrelato de Hollywood. Ela revelou que prefere viver uma “vida civil”.



Fonda conversou rapidamente com um paparazzi a serviço do diário britânico Daily Mail e descartou a possibilidade de retomar a carreira. “Não. Difícil”, disse a atriz, vestida com um suéter listrado cinza e branco e calças escuras. O profissional insistiu e até citou alguns filmes que atuou como “O Poderoso Chefão – Parte III” (1990), “Vida de Solteiro” (1992) e “Jackie Brown” (1997). “Acho que não porque é muito bom ter uma vida civil.”



Ela acabou encerrando ao conversa rapidamente após ser também questionada sobre se existia um diretor que poderia fazê-la mudar de ideia. “Não”. O último papel conhecido foi no filme para televisão de 2002 chamado “Snow Queen”.



Fonda está casada desde 2003 com o músico e compositor Danny Elfman. Ele é famoso por suas parcerias com diretores de sucesso como Tim Burton, Sam Raimi e Gus Van Sant. Entre os longas com trilhas suas estão produções como “Edward Mãos de Tesoura” (1990), “Gênio Indomável” (1997) e “Homem-Aranha” (2002).