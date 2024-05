Duff dá à luz seu quarto bebê, em parto domiciliar na banheira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Ex-estrela adolescente da Disney, Hilary Duff acaba de ganhar o quarto filho. A menina veio ao mundo na última sexta-feira (3), via parto domiciliar na banheira.

A bebê foi batizada de Townes e é a terceira filha da atriz com o marido, o músico Matthew Koma. Os dois são pais das meninas Banks Violet, 5, e Mae James, 2. Hilary ainda é mãe de Luca Cruz, 11, com o ex-companheiro, o atleta de hóquei Mike Comrie.

A atriz, de 36 anos, compartilhou fotos do parto e da bebê em seu perfil no Instagram. “Townes Meadow Bair, agora sabemos porque ela nos fez esperar tanto: estava aperfeiçoando essas bochechas!”, escreveu Hilary.

“Eu sonhei que te segurava nos meus braços por meses e os últimos cinco dias têm sido mágicos. Te conhecer, te olhar, te cheirar. Nós te amamos muito”, se derramou.

Hilary Duff ficou conhecida em 2001, aos 14 anos, quando estrelou a série adolescente “Lizzie McGuire”, no Disney Channel. Em 2021, ela protagonizou o spin-off de “How I Met Your Mother”, chamado “How I Met Your Father”. A série foi cancelada no ano passado, após duas temporadas.