Dudu Camargo assina com nova emissora após demissão do SBT

Quase três meses após ser demitido do SBT, Dudu Camargo vai assumir a faixa do fim da noite na programação da TV Astral. A emissora tem sede em São Paulo e transmite para a capital e Campinas, cidade do interior paulista. O apresentador estreia na próxima segunda-feira, 4, à frente de um jornalístico diário que começa às 22h. “É com muita alegria que anunciamos o primeiro jornal da Astral TV conduzido por Dudu Camargo”, publicou o canal no Instagram.

A emissora entrou no ar este ano e tem perfil de bem-estar, comportamento e espiritualidade, com programas como Xícara da Bruxa, Novo Feminino, Cozinha Encantada e Dicas da Benzedeira. O telejornal ancorado por Dudu leva o nome de Alerta News.

A saída do apresentador do SBT foi conturbada. Ele já estava afastado desde abril para cumprir férias e se envolveu em uma série de polêmicas, que iam desde uma condenação na Justiça por importunação sexual até episódios constrangedores nos bastidores divulgados pela imprensa.

No canal, ele apresentou o telejornal Primeiro Impacto desde 2016, quando tinha apenas 18 anos. Nas última semanas, chegaram a correr rumores de que ele estava cotado para participar do reality show A Fazenda, da Record TV.

