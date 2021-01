Duda Reis elogia Anitta após a cantora declarar que não ficará ao lado de Nego : “Anitta você é fora da margem”

PUBLICIDADE

Anitta se pronunciou sobre o término de Duda Reis e Nego do Borel. A cantora afirmou que não passa a mão na cabeça de amigo e finalizou dizendo que sempre encoraja as mulheres a buscarem segurança e paz em seus relacionamentos.

Não passo a mão na cabeça de amigo que fez besteira só porque amo. Meu papel já fiz há tempo e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações. Assim sempre será. Boa noite. — Anitta (@Anitta) January 13, 2021

Duda Reis aproveitou para relembrar o caso polêmico em que Anitta e Nego fizeram fotos sensuais juntos. Segundo Duda, ela realmente não sabia sobre as fotos, pois Nego as postou em um momento em que estavam brigados e foi desrespeitoso. Anitta ligou para Duda perguntando se ela sabia e, sobre pressão, a atriz respondeu que sim. Duda também contou que teve conversas esclarecedoras com a cantora e que ela sempre foi muito solícita e esteve do lado dela. “Ela jamais compactuaria com as mentiras de Nego. Anitta você é fora da margem”, escreveu a influencer em um comentário. Na época das fotos, Nego, que era noivo de Duda, afirmou que ele e a poderosa tinham relação de irmãos.