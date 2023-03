Duda Nagle reza pai nosso em post de separação de Sabrina

Após rezar, o ator disse que a separação foi uma decisão foi tomada de forma pacífica pelos dois e agradeceu a compreensão de todos

Duda Nagle, 39, publicou um comunicado sobre o fim do relacionamento com Sabrina Sato, 42, em seu Instagram, com um pedido de oração aos seus seguidores. Na tarde desta terça-feira (21), a mensagem postada pelo ator chamou atenção por trazer uma oração do “Pai nosso” em que o próprio diz saber que irá ter “divulgação” intensa.



“Imagino que essa mensagem terá uma divulgação intensa e por isso peço que rezemos juntos um pai nosso: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém”, escreveu Duda. Além da oração, o artista publicou uma carta em que informa que a separação foi “decidido em comum acordo e em paz” e pediu perdão pelo fim da relação com a apresentadora da Globo.



“É com muita tristeza que comunicado a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da zoe e na amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelo casal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado”, escreveu.