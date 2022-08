‘Duas cirurgias bem sérias’, diz Thiaguinho sobre grave inflamação na garganta

O artista passou pelas duas operações em menos de dois meses: “Eu fiz duas cirurgias bem sérias”. Ele ainda garantiu que não perdeu a voz

O cantor Thiaguinho contou, durante conversa com Pedro Bial no especial “Som Brasil” (TV Globo), que teve uma grave inflamação na garganta no início da pandemia de Covid-19 e precisou passar por duas cirurgias.

“Eu fiquei um tempinho sem cantar para ver se melhorava. Pelo contrário, a inflamação só aumentava. Foi o maior desafio da minha vida. É mexer no meu sonho, mexer no que eu mais tenho de precioso”, desabafou.

O artista passou pelas duas operações em menos de dois meses: “Eu fiz duas cirurgias bem sérias”. Ele ainda garantiu que não perdeu a voz: “Eu sentia dor, inchaço e tinha feridas na boca e na parte interna da boca. Ressignificou o canto. De lá para cá eu dou cada vez mais valor ao meu instrumento. Eu coloquei a voz e o meu dom em primeiro lugar. Primeiro o que Deus me deu de presente, depois o resto”.

Em junho de 2020, Thiaguinho teve que cancelar uma live devido à inflamação que sofreu nas cordas vocais. Na época, ele se pronunciou pelo Instagram sobre o ocorrido e pediu compreensão dos fãs.