Domingo Legal presta homenagem a Luana Andrade e Magrão nesta semana

Folhapress

São Paulo – SP

O próximo Domingo Legal (SBT), no dia 12, irá homenagear duas figuras importantes que fizeram parte da atração. A assistente de palco Luana Andrade e o ex-diretor Roberto Manzoni, o Magrão. Os dois morreram nesta semana e receberão homenagens no início e no fim do programa.

O “Passa ou Repassa”, jogo exibido todo domingo e do qual Luana participava ativamente, exibirá a última participação da influenciadora, previamente gravada. Outras ex-assistentes de palco do Domingo Legal, como Daniela Sobreira, Rafinha Viscardi e Bruna Manzon, estarão presentes para prestar homenagem.

Luana Andrade morreu na última terça-feira (7) após complicações em cirurgia de lipoaspiração nas coxas e nos joelhos, aos 29 anos. Ela foi também participante do reality show Power Couple 6, da Record.

Roberto Manzoni, mais conhecido como Magrão, morreu nesta sexta-feira (10), aos 74 anos. Ele esteve à frente de alguns dos programas de auditório mais populares entre as décadas de 1970 e 2000, como Viva a Noite e Domingo Legal, atrações exibidas pelo SBT sob o comando de Gugu Liberato.