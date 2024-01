Doja Cat é agredida e tem dentes quebrados pelo irmão, diz site

A cantora Doja Cat, 28, que recentemente foi confirmada com Ludmilla como atração do próximo festival Coachella, teria sido agredida pelo próprio irmão dentro de casa

A cantora Doja Cat, 28, que recentemente foi confirmada com Ludmilla como atração do próximo festival Coachella, teria sido agredida pelo próprio irmão dentro de casa, o que teria resultado na quebra de seus dentes. As informações são do TMZ, que teve acesso a um processo movido pela mãe de ambos, Deborah Elizabeth Sawyer.

Conforme a publicação, ela entrou com um pedido de restrição e confirmou detalhes das supostas agressões por parte do homem de 30 anos chamado Raman. Deborah diz que também teria apanhado do filho e sido ameaçada nos últimos meses.

Além dos dentes quebrados, Doja também teria tido alguns pertences roubados e sofrido cortes e hematomas pelo corpo.

Conforme relato da mãe no documento, Raman é verbalmente abusivo em relação à irmã famosa “de uma maneira muito degradante e humilhante”, e ele faz com que Doja se sinta “insegura e traumatizada”.

A ordem de restrição temporária foi concedida à Deborah, mas não para Doja, já que a própria artista tem de prestar queixa para conseguir essa medida. Procurada, ela ainda não havia se pronunciado.