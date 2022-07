Dinho Ouro Preto diz que vai votar em Marina Silva nas eleições

Durante uma entrevista, o músico também apresentou planos para a comemoração de 40 anos do Capital Inicial, com direito a turnê

Dinho Ouro Preto declarou voto em Marina Silva, pré-candidata a deputada federal por São Paulo, em entrevista à Folha de S.Paulo quanto apresentava os planos para a comemoração de 40 anos do Capital Inicial, com direito a turnê, DVD e disco com regravações de clássicos acompanhadas de músicas inéditas.

“Liguei para a Marina na semana passada. Ela é um símbolo de ponderação, cautela e diálogo. Eu inclusive me oponho ao jeito que ela foi massacrada pelo PT e pintada como bicho-papão pela campanha da Dilma.”

Dinho Ouro Preto também afirmou que se arrepende de ter apoiado a Lava Jato e Sergio Moro e que votou em Fernando Haddad nas eleições de 2018, mesmo com ressalvas ao Partido dos Trabalhadores, o PT, entre elas a “aproximação com Cuba e Venezuela”, países que vivem sob ditaduras de esquerda, e o “culto à personalidade” de Lula.