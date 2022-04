Diane Kruger diz que quase bateu em paparazzi que fotograva sua filha

A artista e seu marido sempre optaram por preservar a identidade de sua filha. Desde seu nascimento, em 2018, o casal não revelou o nome da menina e também não compartilha fotos em que o rosto dela esteja à mostra

A atriz alemã Diane Kruger, 45, que ficou conhecida por filmes como “Troia” (2004) e “A Lenda do Tesouro Perdido” (2004), contou que quase bateu em um paparazzi ao perceber que ele estava tentando fotografar sua filha de 3 anos, fruto de seu casamento com Norman Reedus.

“Eu odeio, e isso me deixa louca. Quando estou com a minha filha e tentam tirar fotos dela… Eu já quase acertei alguns deles. Se eu os vejo e são tão corajosos o suficiente para não ir embora, eu viro 100% aquela louca que começa a gritar do outro lado da rua”, admitiu em entrevista ao jornal The Times.

A artista e seu marido sempre optaram por preservar a identidade de sua filha. Desde seu nascimento, em 2018, o casal não revelou o nome da menina e também não compartilha fotos em que o rosto dela esteja à mostra.

No ano de 2019, ela já havia feito um pedido para que respeitassem a privacidade de sua filha e pediu que fãs não repercutissem imagens que mostrassem o rosto da menina. “Fomos marcados nessas fotos de paparazzi de mim e nossa filha. Essas fotos foram tiradas sem nosso consentimento e expõem um bebê vulnerável e inocente”, escreveu na época.

“Enquanto entendemos que algumas pessoas gostariam de ver uma foto de nossa filha, mas nós, como pais, não queremos nada além de permitir que ela cresça em privacidade e segurança. Por favor, coloque-se no nosso lugar. Somos como qualquer pai que deseja o melhor para a nossa filha. Obrigada por seu apoio”, completaram na ocasião.