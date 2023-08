Diagnosticado com covid-19, Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo

Ao UOL, o filho do humorista, Marcelo de Nóbrega, relatou que o pai “estava com sintomas de gripe bem forte”

Carlos Alberto de Nóbrega, 87, foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta quinta-feira, 17. Segundo uma publicação feita nas redes sociais pela mulher do apresentador, Renata Domingues de Nóbrega, ele foi diagnosticado com covid-19, mas “está bem”.

“Desculpem por não atender o telefone e não responder as mensagens no dia de hoje sobre a saúde de Carlos Alberto”, escreveu ao mostrar foto em que o humorista aparece deitado em uma cama com máscara de proteção. “Sim, @calbertonobrega está com covid, mas está bem.”

Ao UOL, o filho do humorista, Marcelo de Nóbrega, relatou que o pai “estava com sintomas de gripe bem forte”. Segundo ele, o apresentador estava com febre e tosse desde o começo da semana

Em fevereiro de 2021, Carlos Alberto e a mulher já tinham sido internados com covid-19. Na ocasião, o casal já havia tomado a primeira dose da vacina Coronavac e passava bem.

Estadão Conteúdo