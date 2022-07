Depois de golpe, filho de Mauricio de Sousa recebe placa de vídeo

O filho do cartunista confessou que teve crise de ansiedade por conta do golpe e chegou a ser atendido no hospital

O músico e streamer Mauricio Takeda e Sousa, filho do cartunista Mauricio de Sousa, acaba de receber a placa de vídeo no valor de R$ 14,5 mil que havia comprado no início do mês no site da Amazon. Para quem não sabe, ele tinha recebido no lugar do produto três potes cheios de areia.

Mauricio registrou o recebimento do objeto em vídeos e publicou no Instagram. “Depois de 20 dias desde a compra, recebi a tão esperada e sonhada placa de vídeo”, contou Takeda. “Esse é o último vídeo, apesar da novela ainda não ter terminado, porque tenho prejuízos a cobrar”, completou.

Crise de ansiedade

O filho do cartunista confessou que teve crise de ansiedade por conta do golpe e chegou a ser atendido no hospital. “Não é brincadeira, foi muito tempo juntando esse dinheirinho e quando compro acontece isso. É muito nervoso, fui parar no hospital com uma crise de ansiedade, tive essa emergência médica hoje”, disse ele na semana passada.

A encomenda foi feita no dia 2 de julho e, desde a chegada do pacote, ele tentava reaver o dinheiro ou a mercadoria. “Pediram três dias, depois sete dias úteis, depois mais 48 horas e agora mais cinco dias, é uma piada. Eles realmente não dão previsão nem nada para resolver, só pedem mais tempo. Por isso entrei com um processo no Juizado de Pequenas Causas. O mais curioso é que a venda e o transporte foram feitos pela própria Amazon”, relatou Mauricio na época.

Estadão Conteúdo