Deolane está na formação da quinta roça de ‘A Fazenda’

Deolane foi surpreendida com nove votos da casa e está pela primeira vez na Roça

Na noite desta terça-feira, 18, após novas discussões acaloradas ao vivo e broncas da apresentadora Adriane Galisteu, a quinta Roça da “A Fazenda” foi formada com Shay, Deolane, Lucas e Thomaz. Vetado da Prova do Fazendeiro, o ator Thomaz vai para a berlinda direto.

Na dinâmica, a fazendeira Bia Miranda não surpreendeu nenhum dos participantes da casa ao indicar diretamente Shay. Já Deolane foi surpreendida com nove votos da casa e está pela primeira vez na Roça. A influenciadora, que tinha o Poder do Lampião, então indicou Thomaz para a disputa. E a Roça foi completada com Lucas, sobrando na dinâmica do Resta Um.

Durante a formação, o que chamou novamente atenção do público foi a postura que a apresentadora precisou tomar diante das discussões e ofensas proferidas por Shay, Deolane e Moranguinho. Adriane Galisteu pediu que os peões respeitassem a vez de cada um falar, inclusive quando ela falasse e que eles compreendessem também que eles tem tempo definido para entregar o programa.

“Deixa eu falar uma coisa, de uma vez por todas, peões. Quando eu falo, só eu falo”, disse Galisteu. “Se eu estou interrompendo, vocês por favor me respeitem. A gente está em um programa ao vivo e temos tempo correndo. Eu respeito todo mundo aí dentro, tenho o maior carinho por vocês e cuido de todos. Mas eu quero ser respeitada”, completou.

Estadão Conteúdo