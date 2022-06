Demi Moore assume namoro com chef suíço com foto romântica na web

Na publicação da atriz, feita ontem (14), mostra o casal abraçado e caminhando junto em Versalhes, na França

Demi Moore, 59, assumiu namoro com o chef e empresário suíço Daniel Humm, 46, com um post romântico em suas redes sociais. Essa é a primeira vez que a atriz publica imagens dos dois juntos, após meses de boatos sobre o possível romance.

A publicação, feita nesta terça-feira (14), mostra o casal abraçado e caminhando junto em Versalhes, na França. “Visitando o palácio dos reis e rainhas. Arraste para ver a rainha”, brincou ela na legenda, recebendo muitos desejos de felicidades dos fãs.

Apesar de este ser o primeiro post de Demi sobre o romance, Daniel Humm já havia se declarado para ela há algumas semanas. “Sua beleza sem fim é profundamente sentimental”, afirmou ele na ocasião em suas redes sociais, acrescentando que a ama.

Boatos já apontavam o affair entre os dois desde março. Eles chegaram a ser vistos juntos em eventos públicos e uma fonte anônima afirmou ao site Page Six, em abril, que eles estavam “firmes e fortes” com direito a jantar romântico no restaurante dele.

Demi Moore foi casada com os atores Bruce Willis, com quem tem três filhas, e Ashton Kutcher. Recentemente, ela tem declarado apoio público a Willis, que se afastou do trabalho de atuação após ser diagnosticado com afasia, doença que afeta as habilidades cognitivas.