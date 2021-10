De papa a Obama, conheça as visitas ilustres ao Cristo Redentor

Já subiram ao Corcovado para visitar o monumento esportistas, celebridades, chefes de estado e líderes religiosos

O Cristo Redentor atraiu ao longo de seus 90 anos uma constelação de nomes ilustres. Já subiram ao Corcovado para visitar o monumento esportistas, celebridades, chefes de estado e líderes religiosos.

Quando esteve no Brasil, em 1980, o papa João Paulo 2º visitou a escultura e proferiu um discurso no alto do Corcovado. “Aqui a estátua que há precisamente 50 anos todo um povo quis erguer no cimo do pedestal natural se fez a um tempo símbolo, apelo e convite. Redentor! Os braços abertos, abraçam a cidade aos seus pés!”, disse o pontífice, durante a cerimônia.

Já em 1991, quem visitou o Cristo foi a princesa Diana, morta em 1997 em um acidente de carro. A princesa do povo, como era chamada, posou para fotógrafos enquanto esteve no mirante do Corcovado.

Diana veio ao Brasil acompanhada do príncipe Charles, seu marido na época. Quando esteve em São Paulo, ela visitou no Pacaembu uma unidade da Febem, hoje Fundação Casa.

O ex-presidente americano Barack Obama visitou o Brasil em 2011 e também encontrou tempo na agenda para ir ao Corcovado admirar o Cristo Redentor. Na viagem, ele visitou ainda a Cidade de Deus, favela na zona oeste do Rio.

A lista de celebridades que decidiram conhecer o ponto turístico é extensa. A cantora Beyoncé esteve por lá, em 2011, e foi cercada por uma multidão de admiradores.

A cantora Katy Perry também já visitou o monumento e se encantou pela estátua. Até a socialite americana Kim Kardashian se rendeu aos encantos do Cristo e visitou o ponto turístico, em 2013, ao lado de Kanye West, seu marido na época.

