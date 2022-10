De Fátima Bernardes a Xuxa, veja quem declarou voto na reta final da eleição

Nesta terça, 27, Xuxa Meneghel entrou para os assuntos mais comentados do Twitter depois de anunciar que votaria no petista

São Paulo, SP

Viralizando nas redes sociais, Fatima Bernardes anunciou apoio ao candidato petista Luiz Inácio Lula Silva à presidência, neste sábado, às vésperas das eleições. Mas a apresentadora, que recentemente deixou o “Encontro” para assumir o próximo “The Voice Brasil”, não foi única a usar o final da corrida eleitoral para declarar o voto.

Nesta terça, 27, Xuxa Meneghel entrou para os assuntos mais comentados do Twitter depois de anunciar que também votaria no petista, ao gravar um vídeo fazendo um “L” com a mão, vestida de vermelho.

No dia seguinte, foi a vez de a atriz Paolla Oliveira comentar as eleições. Assim como Xuxa e Bernardes, ela defendeu Lula e disse que seu voto é “pela cultura, famílias, indígenas, meio ambiente, negros, população LGBTQIA+, mortos de Covid-19, mulheres” e si mesma.

Já o cantor Gusttavo Lima expressou apoio ao presidente Bolsonaro, do PL, num show desta sexta, em Miami. Aos gritos de “mito” –apelido dado ao candidato à reeleição pelos seus apoiadores–, o sertanejo fez o gesto do número 22.

O jogador Neymar também postou um vídeo em defesa de Bolsonaro, na quinta. Depois de se tornar um dos assuntos mais comentador, ele ainda publicou no Twitter que as pessoas não estavam respeitando seu direito de escolha.

Outro jogador que expôs apoio ao presidente foi Robinho. Depois de quase dez meses afastado nas redes sociais, ele postou no Instagram uma imagem em um campo vestindo o uniforme da seleção brasileira de futebol e mostrando dois dedos em cada uma delas, indicando o número do candidato. Na legenda ele escreveu “22” e acrescentou uma bandeira do Brasil.