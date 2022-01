David Brazil faz tour imobiliário por Brasília

Com apenas 23 anos, Natã Santos, empreendedor imobiliário reconhecido na capital, foi o responsável por apresentar o mercado para David Brazil

O renomado corretor de imóveis Natã Santos fez uma tour imobiliário, na última sexta-feira (21), com David Brazil que estava presente em Brasília. O profissional é conhecido no ramo, por ter apenas 23 anos e ser referência no mercado imobiliário. Apaixonado por imóveis, David conheceu casas avaliadas em milhões, durante a visita.

Atualmente, Natã já possui o seu próprio empreendimento e conta com uma equipe reforçada com mais de 20 funcionários em sua imobiliária, conhecida como Soma Imóveis. “O mercado imobiliário abriu grandes portas para mim e não pensei duas vezes em abraçar cada oportunidade de crescer e também criar o meu próprio negócio”, afirma.

O mercado imobiliário de alto padrão, por exemplo, foi impulsionado pelas mesmas forças da pandemia que tornaram todo o setor de imóveis um dos mais aquecidos, com baixas taxas de juros e alto interesse em espaços residenciais. “A demanda por imóveis de alto padrão tem sido motivada ainda mais pelo mercado de ações em alta, transformando e valorizando ainda mais o nosso setor”, explica Natã.

Para quem tiver interesse em compras de imóveis com mais segurança, basta acessar as redes sociais oficiais de Natã ou da Soma Imóveis: @nsantosbroker ou @somabrasilia.