Danielle Winits revela o término de seu casamento

Danielle Winits e André Gonçalves anunciam fim do casamento após sete anos de união

A atriz Danielle Winits anunciou o encerramento de sua união com o ator André Gonçalves. Após sete anos juntos, o casal optou pelo término de forma consensual. A atriz declarou que não discorrerá mais sobre o tema e solicitou a compreensão do público.

“Nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento”, começou.

E continuou: “Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André”.

André e Danielle mantiveram uma relação desde 2016, tendo se conhecido durante sua participação em um reality show culinário no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.